Japans farmabedrijf opent Europese hoofdzetel in Mechelen

Mechelen - Het Japanse farmabedrijf Nipro heeft dinsdag in Mechelen zijn Europese hoofdkwartier geopend. Op de site is er ook een opleidingscampus voor nierdialyse, waar duizenden zorgverleners uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten zullen passeren. Dat meldt Nipro dinsdag.

Het Japanse bedrijf, gespecialiseerd in de productie en verdeling van generische geneesmiddelen en in nierdialyse, kondigde midden 2016 aan dat het langs de E19 in Mechelen (nabij de uitrit Mechelen Noord) een Europese hoofdzetel zou bouwen, goed voor circa 100 banen. Die werd dinsdag geopend in aanwezigheid van onder anderen Mechels burgemeester Bart Somers.

Een belangrijk onderdeel van de site is een opleidingscampus. Artsen, verpleegsters en verplegers uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten zullen er opleiding krijgen in het gebruik van de nierdialyseapparaten van Nipro.

Het opleidingscentrum is overigens het eerste buiten Japan. Daar opende het bedrijf drie jaar geleden een gelijkaardig centrum, waar intussen 20.000 zorgspecialisten werden opgeleid. “Voor de tweede helft van dit jaar verwachten we voor Mechelen eerder honderden studenten dan duizenden, maar vanaf volgend jaar komen we op kruissnelheid”, stelt Nipro in een persbericht.

Het Japanse bedrijf stelt wereldwijd 27.000 mensen tewerk en draait een omzet van 2,7 miljard euro.