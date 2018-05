Fietser (78) van de weg gemaaid op drukke steenweg: gevluchte bestuurder gevat

Gent / Oudenaarde -

Op de N60 in Zwijnaarde is ter dinsdagochtend voor 6 uur een 78-jarige fietser van de weg gemaaid op het Kruispunt ‘De Klosse’. De fietser werd gegrepen toen hij het kruispunt overstak ter hoogte van de verkeerslichten en raakte zwaargewond. De bestuurder reed door, maar kon later gevat worden.