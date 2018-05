Vicevoorzitter van Koreaanse Arbeiderspartij op weg naar New York

De vicevoorzitter van de Koreaanse Arbeiderspartij, Kim Yong-chol, is op weg naar de Verenigde Staten, om een mogelijke top tussen de leiders van de twee landen voor te bereiden. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Dinsdag kwam Kim, die van 2009 tot 2016 aan het hoofd stond van de Noord-Koreaanse spionnen, aan in Peking, en daar reserveerde hij volgens bronnen van Yonhap voor woensdag een vlucht naar New York.