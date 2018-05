Getuigen verklaren over schietpartij in Luik: “Ik heb zoiets nog nooit gezien. Het was waanzin”

In het centrum van Luik heeft dinsdagochtend een man het vuur geopend. Daarbij kwamen twee agenten en een passant om het leven. De schutter werd door de politie doodgeschoten. Getuigen verklaren wat ze zagen: “Hij kwam naar mij toe, draaide zich om en schoot opnieuw.”

De 46-jarige B.C. kwam met zijn wagen vanaf de Rue Louvrex en stond bij een stoplicht te wachten toen hij knallen hoorde. “Ik dacht niet dat het geweerschoten zouden zijn”, zegt hij tegen Sudpresse. “Ik keek in mijn achteruitkijkspiegel en zag een vrouw rennen met een hond.”

De getuige reed richting het lawaai en kwam oog in oog met de schutter. “Ik zag een man, volledig gekleed in het zwart, met een rugzak en twee revolvers in zijn handen, die heel rustig een vrouw uit een wagen trok.”

Waanzin

“Hij kwam vervolgens op mij af, draaide zich om en schoot opnieuw”, vervolgt B.C. zijn verhaal. “Ik zag een persoon op de grond vallen. Ik weet niet of zij dat deed om te schuilen of omdat ze geraakt was. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Het was waanzin.”

“Hij schoot ze in koelen bloede dood”

Een andere getuige zag hoe de schutter de twee agenten doodde. “Ik hoorde verschillende schoten. Ik zag een jongeman die twee revolvers vasthad. Hij schoot op twee agenten. Hij vermoordde ze in koelen bloede op de kruising van de Rue des Augustins en Boulevard d’Avroy”, vertelt hij.

Vervolgens vluchtte de schutter naar een school. “Ik hoor veel lawaai en schreeuwende mensen. Hij schoot nog op twee personen. Zij raakten gewond.” Hij hield daar enige tijd een poetsvrouw gegijzeld. Toen hij naar buiten kwam, werd de dader doodgeschoten. “Hij door wel twintig kogels doorzeefd, denk ik.”

Een derde getuige zat op de bus toen de man het vuur opende. “We moesten allemaal uitstappen. Er werd ons gezocht niet langs deze kant te gaan, omdat het gevaarlijk was. Toen ik wilde afstappen hoorde ik geweerschoten. Agenten schreeuwden dat we moesten schuilen.”