Tien mensen onthoofd in Mozambique, ook kinderen bij slachtoffers

In het uiterste noorden van Mozambique zijn zondag tien mensen, onder wie ook kinderen, onthoofd. De aanval wordt toegeschreven aan een islamistische groepering met veel jongeren in de rangen die de regio al enkele jaren onveilig maakt. Dat is dinsdag uit eensluidende bronnen vernomen.

De tragedie speelde zich af in het dorpje Monjane, in de provincie Cabo Delgado. In diezelfde provincie deed de islamistische groepering al in oktober vorig jaar van zich spreken met een aanval op de politie en het leger in de stad Mocimboa da Praia. Pas na twee dagen van gevechten kon de controle over de stad heroverd worden.

De groepering is bekend onder de naam “al-shabaab” (“de jeugd” in het Arabisch), maar de autoriteiten in Mozambique verzekeren dat er geen enkel verband is met de gelijknamige beweging die dood en vernieling zaait in Somalië. De voorbije maanden zijn al meer dan 300 mensen die ervan verdacht worden nauwe banden te onderhouden met de groepering, opgepakt. Toch vinden sporadisch nog aanvallen plaats.