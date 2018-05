OPROEP. Heb jij een blokkende zoon of dochter? Laat het ons weten

Drie kwart van de ouders ervaart meer stress dan normaal tijdens de examenperiode van hun kinderen. Dat blijkt uit een enquête die Teleblok, de gratis anonieme chatlijn van de Christelijke Mutualiteit, in samenwerking met radiozender MNM heeft afgenomen bij 1.279 ouders en 2.228 studenten.

Het Nieuwsblad is op zoek naar ouders die zelf blokkende leerlingen of studenten hebben. Loopt u de muren op van de stress of blijft u er net stoïcijns kalm bij? Wilt u met foto getuigen over uw ervaringen? Reageer dan via oproep@nieuwsblad.be

De blok zorgt voor spanningen in het huis, zowel voor de studerende kinderen als voor de ouders. Driekwart van de ouders voelt meer stress, de helft is meer angstig en 41 pct van de ouders is meer vermoeid tijdens de examenperiode van hun kinderen.

“Ouders slapen slecht door de stress die in huis hangt en voelen zich soms leeggezogen”, zegt Griet Speeckaert, coördinator van Teleblok.

Prikkelbaar

Uit de enquête blijkt dat ouders zich vooral ergeren aan, respectievelijk, de hoeveelheid stress die hun studerende kinderen ondervinden, hoeveel zij bezig zijn met hun smartphone, laptop, tablet of de TV, en het feit dat hun kinderen tijdens de examenperiode enorm prikkelbaar zijn.

De examens blijken een beproevende periode te zijn. Liefst 88 pct van de studenten ervaart tijdens de blok soms (39 pct), vaak (41 pct) of altijd (8pct) momenten dat ze zich niet goed in hun vel voelen.

“Studenten hebben graag dat ouders vragen hoe het met hen gaat, niet met hun examens”, zegt Speeckaert. Ook het klaarmaken van maaltijden en het voldoende met rust laten tijdens de examenperiode wordt geapprecieerd door de studenten.

Tevreden

Algemeen blijken studenten, een gemiddelde van 66 pct, tevreden te zijn met wat hun ouders doen voor hen tijdens de examenperiode.

Toch blijkt dat ouders weinig over de spanningen praten. Slechts één op de tien zoekt vaak of altijd advies bij derden.

“Daarom zijn ouders welkom om te chatten via Teleblok. Daar kunnen ze gratis en anoniem stoom afblazen”, zegt Speeckaert.

Ouders kunnen tips voor het ondersteunen van hun kinderen tijdens de blok terugvinden op www.teleblok.be/ouders.