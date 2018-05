Leerlingen bouwen eigen school om praktijkervaring op te doen

Geen betere manier om praktijkervaring op te doen dan de leerlingen zelf hun school te laten bouwen. Bij Provil in Lommel heeft een team van jongeren anderhalf jaar intensief gewerkt aan de constructie van nieuwe klaslokalen. Tal van bouwbedrijven hebben met plezier een aantal opleidingen op de werf verzorgd en hun beste machines ter beschikking gesteld. Telkens met het doel om de leerlingen warm te maken voor een job in de bouwsector.

Deze week werd officieel het einde gevierd van een grootschalig bouwproject bij Provil (Provinciaal Instituut Lommel). Zo'n 100 leerlingen uit diverse bouwrichtingen hebben er samengewerkt om een nieuw gebouw op te trekken. Ze deden dat met de hulp van bijna 30 bouwbedrijven en leveranciers van bouwmaterialen, die zowel hun kennis en ervaring kwamen delen, als met sponsoring in natura over de brug zijn gekomen. Op die manier kon er een nieuw schoolgebouw opgetrokken worden waarin de meest moderne technieken zijn verwerkt.

Inzetbaar

Het doel van het project is om de banden tussen industrie en onderwijs nauwer aan te halen. Door al doende te leren, komen de leerlingen in direct contact met het werkveld en krijgen ze misschien de microbe te pakken om later daadwerkelijk in de bouwsector te gaan werken. De nood aan extra instroom is immers groot en het is al lang geen evidentie meer dat leerlingen uit bouwrichtingen automatisch doorstromen naar de sector zelf.

Bijkomend heeft het initiatief als doel om de leerlingen de nieuwste technieken bij te brengen, zodat ze onmiddellijk inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt als ze hun diploma in handen krijgen. Zo hebben ze bij Profil alles geleerd over energieneutraal bouwen (BEN), verwarming met een ijsbuffervat, het opstellen van zonnepanelen, enzovoort. Twee halftijdse onderwijsontwikkelaars werden door de Vlaamse overheid aangesteld om de school te voorzien van didactische lesmaterialen en berekeningstools.

