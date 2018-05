Rode Duivels amuseren zich op eerste volledige groepstraining, al ontbreken er drie spelers

25 Rode Duivels - 22 spelers en 3 doelmannen - zijn dinsdagvoormiddag omstreeks 11u op het trainingsveld van het nationaal oefencentrum in Tubeke verschenen voor de eerste volledige groepstraining in de voorbereiding op het WK voetbal, dat komende maand in Rusland van start gaat.

Bondscoach Roberto Martinez kan ook dinsdag nog niet rekenen op Thomas Vermaelen. De 32-jarige centrale verdediger van FC Barcelona staat aan de kant met een blessure aan de hamstrings waardoor zijn deelname aan het WK nog niet zeker is. Ook Axel Witsel was er dinsdagvoormiddag niet bij in Tubeke, Simon Mignolet is nog niet bij de selectie. De reservedoelman van Liverpool krijgt nog rust na de Champions League-finale van zaterdag tegen Real Madrid en sluit pas komende week aan.

De broers Romelu en Jordan Lukaku waren dinsdag wel van de partij, beiden zijn dus aan de beterhand. Romelu Lukaku kon onlangs in de FA Cup-finale tegen Chelsea maar twintig minuten aan de bak door de naweeën van een enkelkwetsuur. Jordan Lukaku is dan al weer enkele maanden niet helemaal fit door een knieblessure.

Ook de trainingssessies van woensdag, donderdag en vrijdag zijn telkens een kwartier open voor de pers, zaterdag volgt de eerste belangrijke oefeninterland tegen Portugal. Nadien zal Martinez enkele knopen doorhakken en nog vijf spelers uit de 28-koppige voorselectie elimineren - op dit moment lijken vooral Matz Sels, Dedryck Boyata, Adnan Januzaj, Youri Tielemans, Jordan Lukaku en Christian Benteke voor hun plaats te moeten vrezen, al hangt ook veel af van de evolutie van de blessures. Uiterlijk op maandag 4 juni moet de bondscoach zijn definitieve lijst van 23 aan de Wereldvoetbalbond overmaken.

Foto: BELGA

