Dreigingsniveau blijft (voorlopig) op 2, koning, premier en ministers onderweg naar Luik

Premier Charles Michel betuigt zijn medeleven met de slachtoffers, maar wil zich nog niet uitlaten over de omstandigheden van de schietpartij in Luik. De crisiscel Binnenlandse Zaken is bij elkaar in Brussel, de premier wil pas meer informatie geven als er meer duidelijkheid is. Het dreigingsniveau blijft intussen (voorlopig) op 2, meldt het Crisiscentrum.

De premier liet weten “zijn medeleven te betuigen met de slachtoffers van het ernstige incident dat plaatsvond in Luik. Meer informatie kan ik jullie momenteel niet geven: ik ga nu naar de Wetstraat om de situatie op te volgen.” Samen met het Crisiscentrum en de bevoegde ministers Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) en Justitie (Koen Geens) volgt de premier de situatie daar op de voet. Intussen werd al wel beslist dat de premier samen met koning Filip en ministers Jambon en Geens naar Luik gaat. Ze zouden rond 13.15 uur in Luik aankomen.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het verschrikkelijk incident in #Luik. Sterkte aan de nabestaanden. — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) 29 mei 2018

Violence lâche et aveugle a #Liège. Tout notre soutien pour les victimes et leurs proches. Nous suivons la situation avec les services de sécurité et le centre de crise. — Charles Michel (@CharlesMichel) 29 mei 2018

Droevig nieuws uit #Luik, diep medeleven aan de slachtoffers, hun naastbestaanden en de diensten. Volgen situatie verder op met diensten Luik, collega’s, en crisiscentrum. — Koen Geens (@Koen_Geens1) 29 mei 2018

Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van deze gruwelijke daad in Luik. We brengen momenteel in kaart wat er precies is gebeurd. — Jan Jambon (@JanJambon) 29 mei 2018

Door de situatie werd een ontmoeting van de premier met de 26-jarige regisseur Lukas Dhont en ballerina Nora Monsecour (22) afgezegd. D’Hont sleepte onlangs op het Filmfestival van Cannes niet minder dan vier prijzen in de wacht voor zijn speelfilmdebuut “Girl”. Zo won hij als eerste Vlaamse film ooit de Caméra D’Or, de prijs voor het beste debuut. Nora Monsecour was de inspiratiebron voor de film.

Dreigingsniveau blijft op 2

Het dreigingsniveau blijft voorlopig alvast op 2 (gemiddeld), dat meldt Peter Mertens van het Crisiscentrum. “Momenteel verandert er niets. Voorlopig wordt nog informatie ingewonnen”, klinkt het. Mertens zegt dat de situatie ter plaatse momenteel onder controle is. De stad Luik opende alvast een groene lijn voor burgers: 0800/94.000.

#Liege no vert accessible pour les citoyens 080094000. — Willy Demeyer (@Willy_Demeyer) 29 mei 2018

Reacties stromen binnen

Intussen betuigen ook velen op sociale media hun medeleven met de slachtoffers, al menen Vlaams Belangers Filip Dewinter en Tom Van Grieken nu al te weten dat het gaat om religieus geïnspireerde terreur.

Mijn hart is bij de slachtoffers in Luik. Als bestuurlijk hoofd van het grootste politiekorps is zo’n drama een absolute nachtmerrie. Mijn diep respect voor de agenten. Mijn bijzonder medeleven voor de familie van de dodelijke slachtoffers. — Bart De Wever (@Bart_DeWever) 29 mei 2018

Mijn gedachten zijn bij de naasten van de slachtoffers van de laffe gruweldaad in #Luik. Mijn diepste respect voor de twee agenten die hun leven gaven. — Geert Bourgeois (@GeertBourgeois) 29 mei 2018

#Luik: horror tegen politiemensen en burgers. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families, collega's en vrienden. We zijn solidair met de ordediensten. Ze hebben onze volle steun bij hun moeilijke werk. — didier reynders (@dreynders) 29 mei 2018

In gedachten bij de slachtoffers en hun familie in Luik. Dit hoop je nooit mee te maken. Het grootst mogelijke respect voor de politieagenten die hun leven gaven - en alle anderen die het riskeren, voor onze veiligheid. #Luik #Liege https://t.co/YHKay1yRIx — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) 29 mei 2018

Vandaag voelt iedereen zich beetje Luikenaar. Veel sterkte aan nabestaanden, het politiekorps en de hele Luikse gemeenschap. — Kristof Calvo (@kristofcalvo) 29 mei 2018

Aangeslagen door het vreselijke nieuws van de schietpartij in #Luik. Al onze gedachten gaan naar Luik, naar de slachtoffers en hun naasten, naar de agenten, naar de poetsvrouw die gegijzeld werd, naar al het personeel en de leerlingen van het Wahalyceum... #samentegendehaat — Peter Mertens (@peter_mertens) 29 mei 2018

Geshockeerd door het vreselijke nieuws van de schietpartij op de Boulevard d’Avroy. Al mijn gedachten en solidariteit naar #Luik, de slachtoffers en hun naasten, de politieagenten, de poetsvrouw die gegijzeld werd, de andere werknemers en leerlingen van het Wahalyceum — Hedebouw Raoul (@RaoulHedebouw) 29 mei 2018

In de eerste plaats mijn oprecht medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers van een nieuwe daad van terreur. Als zoon van een politieagent raakt me dit in het bijzonder. #Luik #IslamTerreur #Liège — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) 29 mei 2018

Ik heb het gehad. Ik ben het zat.

Tijd om keihard terug te slaan! #Luik #IslamTerreur pic.twitter.com/uj1oKi0I6t — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) 29 mei 2018

En ook politiekorpsen uit het hele land én het buitenland zijn met hun gedachten bij hun Luikse collega’s.

De Federale Politie betuigt haar steun aan de collega’s van de @PolicedeLiege. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten. #Luik — Federale Politie (@federalepolitie) 29 mei 2018

