Dader mocht maandag acht uur de gevangenis verlaten maar keerde niet meer terug

De dader van de schietpartij in Luik is een 36-jarige man uit Rochefort (provincie Luxemburg) die maandag niet was teruggekeerd nadat hij een uitgaansvergunning had gekregen. Hij zat een gevangenisstraf uit voor verschillende zware feiten en het gerecht onderzoekt of hij ook in verband kan worden gebracht met een moord in Marche-en-Famenne, enkele uren voor de dodelijke raid in Luik.

Benjamin H. (36), een Belg geboren in 1982, heeft een lang strafblad. Hij liep onder meer veroordelingen op voor drugsfeiten, slagen en verwondingen, diefstallen en vandalisme, weerspanningheid. H. zat al enkele jaren in de gevangenis maar zou binnenkort in aanmerking komen om vervroegd te worden vrijgelaten. Hij kreeg in totaal al veertien uitgaansvergunningen om die vrijlating voor te bereiden. Dertien keer verliep dat probleemloos en hield hij zich perfect aan de afspraken. Hij keerde altijd op het afgesproken moment terug en zorgde niet voor nieuwe problemen.

Maandag mocht hij voor acht uur de gevangenis verlaten. Maar ’s avonds kwam hij niet terug. Sindsdien stond hij geseind als op te sporen.

Wapens van agentes afgepakt

Nabij café Des Augustins, in het oude centrum van Luik, botste hij dinsdagochtend om iets over 10 uur op twee vrouwelijke agenten. Het is nog niet duidelijk of die hem herkend hadden en hem wilden controleren. Hij heeft hen met geweld ontwapend en gedood met hun eigen pistolen.

De twee doodgeschoten agenten werkten voor de lokale politie van Luik en droegen een kogelwerende vest op het moment van de schietpartij. Maar ze werden in het hoofd getroffen en hadden geen schijn van kans.

Vervolgens probeerde hij, zwaaiend met de twee pistolen, een wagen te stelen. Een 22-jarige jongeman die op de passagiersstoel zat, werd dodelijk getroffen in het hoofd.

Daarna vluchtte Benjamin H. een school in, waar hij uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten. Bij de inval in die school, waarbij geen leerlingen gewond raakten, werd nog minstens een agent neergeschoten. Hij is gewond afgevoerd.

H. is afkomstig uit Rochefort, in de provincie Luxemburg, en staat gekend als een man van twaalf stielen en dertien ongelukken. Hij liep al verschillende veroordelingen op. Dat hij geradicaliseerd was, wordt door de politie ontkend. Maar hij zou in de gevangenis wel contacten hebben gehad met geradicaliseerde moslims.

Het federaal parket zegt dat er aanwijzingen zijn om aan te nemen dat het om een terreurdaad gaat. Maar dat wordt nog onderzocht.

Overval

Intussen onderzoekt het gerecht of H., die als marginaal wordt bestempeld, de dader was van een overval op een juwelier, maandagnacht, in Rochefort. En of hij nadien een 30-jarige man heeft afgemaakt in Marche-en-Famenne, weet La Meuse.