Politici reageren op schietpartij Luik: “Een nachtmerrie. Diep respect voor de agenten”

Heel wat Belgische politici betuigen op Twitter hun medeleven aan de slachtoffers van de schietpartij van Luik. Daarbij kwamen twee agenten en een voorbijgangster om het leven. De schutter werd “geneutraliseerd”. Het zou gaan om een 36-jarige man die nog maar pas was vrijgelaten.

Een greep uit de reacties:

Mijn hart is bij de slachtoffers in Luik. Als bestuurlijk hoofd van het grootste politiekorps is zo’n drama een absolute nachtmerrie. Mijn diep respect voor de agenten. Mijn bijzonder medeleven voor de familie van de dodelijke slachtoffers. — Bart De Wever (@Bart_DeWever) May 29, 2018

Mijn gedachten zijn bij de naasten van de slachtoffers van de laffe gruweldaad in #Luik. Mijn diepste respect voor de twee agenten die hun leven gaven. — Geert Bourgeois (@GeertBourgeois) May 29, 2018

Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van deze gruwelijke daad in Luik. We brengen momenteel in kaart wat er precies is gebeurd. — Jan Jambon (@JanJambon) 29 mei 2018

Ons medeleven aan de slachtoffers en families van de aanval in #Luik deze morgen. Geweld tegen politiemensen en omstaanders is onaanvaardbaar. — Jong N-VA (@Jongnva) 29 mei 2018

Violence lâche et aveugle a #Liège. Tout notre soutien pour les victimes et leurs proches. Nous suivons la situation avec les services de sécurité et le centre de crise. — Charles Michel (@CharlesMichel) 29 mei 2018

Mijn gedachten gaan uit naar slachtoffers van de afschuwelijke aanval in #Luik en naar hun naasten. Alle steun ook aan onze ordediensten die dagelijks onze veiligheid garanderen. — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 29 mei 2018

#Luik: horror tegen politiemensen en burgers. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families, collega's en vrienden. We zijn solidair met de ordediensten. Ze hebben onze volle steun bij hun moeilijke werk. — didier reynders (@dreynders) May 29, 2018

In gedachten bij de slachtoffers en hun familie in Luik. Dit hoop je nooit mee te maken. Het grootst mogelijke respect voor de politieagenten die hun leven gaven - en alle anderen die het riskeren, voor onze veiligheid. #Luik #Liege https://t.co/YHKay1yRIx — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) 29 mei 2018

Je présente mes condoléances aux familles des victimes de la fusillade à Liège, ainsi qu’aux collègues des deux agents décédés.



Mijn deelneming aan de families van de slachtoffers bij de schietpartij in Luik en de collega’s van de overleden politiemensenhttps://t.co/UJAjC7n3x6 — Philippe De Backer (@debackerphil) May 29, 2018

Droevig nieuws uit #Luik, diep medeleven aan de slachtoffers, hun naastbestaanden en de diensten. Volgen situatie verder op met diensten Luik, collega’s, en crisiscentrum. — Koen Geens (@Koen_Geens1) 29 mei 2018

Verschrikkelijk nieuws uit Luik. Het doet nog meer beseffen welke inspanningen en opofferingen politie en anderen leveren om ons veilig te laten zijn. Veel sterkte aan de nabestaanden. — Wouter Beke (@wbeke) May 29, 2018

Geschokt door de gruwelijke daad van geweld in #Luik Mijn oprecht medeleven en steun aan het politiekorps, de families en naasten van de slachtoffers. — Nahima Lanjri (@NahimaLanjri) 29 mei 2018

Sterkte aan familie en vrienden van de slachtoffers van het drama in #Luik. Respect opnieuw voor de politie- en veiligheidsdiensten. Wat de feiten ook zijn, we hebben écht een beter veiligheidsbeleid nodig. Laat ons daar samen werk van maken. — John Crombez (@johncrombez) 29 mei 2018

L’horreur nous frappe à nouveau. Mes pensées les plus émues vont aux deux policiers et au passant assassinés ainsi qu’à leurs familles. J’ai une pensée toute particulière pour les blessés en espérant qu’ils se rétablissent au plus vite. L’État ne cédera pas aux actes de barbarie. — Elio Di Rupo (@eliodirupo) May 29, 2018

Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun familie en vrienden van de schietpartij in Luik. — Kathleen Van Brempt (@kvanbrempt) May 29, 2018

Vandaag voelt iedereen zich beetje Luikenaar. Veel sterkte aan nabestaanden, het politiekorps en de hele Luikse gemeenschap. — Kristof Calvo (@kristofcalvo) 29 mei 2018

Aangeslagen door het vreselijke nieuws van de schietpartij in #Luik. Al onze gedachten gaan naar Luik, naar de slachtoffers en hun naasten, naar de agenten, naar de poetsvrouw die gegijzeld werd, naar al het personeel en de leerlingen van het Wahalyceum... #samentegendehaat — Peter Mertens (@peter_mertens) 29 mei 2018

Geshockeerd door het vreselijke nieuws van de schietpartij op de Boulevard d’Avroy. Al mijn gedachten en solidariteit naar #Luik, de slachtoffers en hun naasten, de politieagenten, de poetsvrouw die gegijzeld werd, de andere werknemers en leerlingen van het Wahalyceum — Hedebouw Raoul (@RaoulHedebouw) 29 mei 2018

Sterkte aan de ouders van de slachtoffers die vandaag in #Luik zijn gevallen. En diegenen die als de kippen bij waren om deze misdaad politiek te framen moeten in de spiegel kijken en zich diep schamen. — Dyab Abou Jahjah (@Aboujahjah) 29 mei 2018

In de eerste plaats mijn oprecht medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers van een nieuwe daad van terreur. Als zoon van een politieagent raakt me dit in het bijzonder. #Luik #IslamTerreur #Liège — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) 29 mei 2018

Ik heb het gehad. Ik ben het zat.

Tijd om keihard terug te slaan! #Luik #IslamTerreur pic.twitter.com/uj1oKi0I6t — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) 29 mei 2018

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het verschrikkelijk incident in #Luik. Sterkte aan de nabestaanden. — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) May 29, 2018

Journée particulièrement douloureuse pour #Liege et la population. Toutes nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, aux blessés. — Willy Demeyer (@Willy_Demeyer) 29 mei 2018

Ook Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees Parlement, heeft zijn medeleven uitgesproken. “We staan zij aan zijn met België, de Belgische burgers en de families van de politieagenten en de burger die zijn gedood in Luik”, zo reageerde hij dinsdag tijdens de plenaire zitting in Straatsburg.

Net voor aanvang van een toespraak van de Guineese president Alpha Conde informeerde Tajani het halfrond over het schietincident in Luik. “We weten niet of het om een terroristische aanval gaat, maar jammer genoeg zijn er in Europa, in België opnieuw levens verloren gegaan door onbegrijpelijke gewelddaden”, verklaarde Tajani.

Ook politiekorpsen uit het hele land én het buitenland zijn met hun gedachten bij hun Luikse collega’s.

De Federale Politie betuigt haar steun aan de collega’s van de @PolicedeLiege. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten. #Luik — Federale Politie (@federalepolitie) 29 mei 2018

Nos pensées vont aux collègues @PolicedeLiege et aux proches des victimes de la fusillade de #Liège

Onze gedachten gaan uit naar de collega’s @PolicedeLiege en de naasten van de slachtoffers van de schietpartij te #Luik pic.twitter.com/WpB2MeW7IO — PolBru (@zpz_polbru) 29 mei 2018

Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun nabestaanden in #Luik Veel sterkte aan onze collega's van @policedeliege



Soutien et pensées émues à nos collègues @policedeliege, aux victimes et proches des victimes à #liege — Politie Leuven (@PolitieLeuven) 29 mei 2018

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun dierbaren van de schietpartij in #Luik.

We betuigen onze steun aan onze collega's van het politiekorps te Luik bij het verlies van twee collega's. — pzMechelenWillebroek (@PolitieMeWi) 29 mei 2018

Wij denken heel sterk aan onze collega's in #Luik @PolicedeLiege en betuigen ons grootste medeleven aan de getroffen families en vrienden. #altijdnabij pic.twitter.com/TL06zC5haq — Lokale Politie Gent (@GentseFlikken) 29 mei 2018

Wij betuigen onze steun aan de slachtoffers in #Luik en wensen de nabestaanden van onder andere onze collega's veel sterkte toe na deze zinloze daad! #bluethinline. ^D pic.twitter.com/6KrXsdMtFC — Politie Diemen (@PolitieDiemen) 29 mei 2018

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van de schietpartij in #Luik #Liège. Wij betuigen ons medeleven aan de getroffen families, vrienden en onze collega's van @PolicedeLiege pic.twitter.com/Uz9aF0Iiht — Politie WaNo (@PolitieWaNo) 29 mei 2018

We zijn met onze gedachten bij de slachtoffers & hun dierbaren vd dodelijke schietpartij in Luik. 2 collega's werden slachtoffer v zinloos geweld tijdens de uitoefening v hun job. We betuigen onze steun aan het korps vd lokale politie Luik bij het verlies van hun 2 medewerkers. pic.twitter.com/h3D2FCB88f — PZ Erpe-Mere/Lede (@pz5441) 29 mei 2018

Onze gedachten zijn bij de collega's van @PolicedeLiege. Namens politiezone Heist willen wij onze steun betuigen aan familie en vrienden van alle slachtoffers in #luik. pic.twitter.com/YAgyZGmBOW — Politiezone Heist (@politieheist) 29 mei 2018

Unsere tiefe Anteilnahme gilt in diesen Stunden den Angehörigen der heute in #Liège #Lüttich #Luik #Belgien getöteten Polizisten und der getöteten Autofahrerin.



Den Verletzten wünschen wir baldige und vollständige Genesung!@policefederale @PolicedeLiege#UnitedWeStand

*RI — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) 29 mei 2018