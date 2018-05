Malinese Spiderman is geregulariseerd

De jonge Malinees Mamoudou Gassama, intussen bijgenaamd Spiderman nadat hij het leven van een kind in Parijs had gered, heeft dinsdag het bewijs gekregen dat zijn situatie is geregulariseerd. Dat is de eerste stap voor het verkrijgen van de Franse nationaliteit, die hem was beloofd door de Franse president Emmanuel Macron.

De man tekende dinsdag ook een contract van tien maanden om een burgerdienst uit te voeren binnen de brandweerbrigade van Parijs.

Op een veel bekeken video is te zien hoe de 22-jarige met blote handen op een halve minuut langs vier verdiepingen naar omhoog klimt om het kind, dat aan een balkon hing, te redden.

LEES OOK. Malinese ‘Spiderman’ die kindje heldhaftig redde van balkon, krijgt Franse nationaliteit en een job

De man was illegaal in het land en vond het heel normaal wat hij gedaan heeft. “Ik ben erop geklommen, en goddank, ik heb hem gered”, vertelde de jongeman aan Le Parisien. “Ik heb niet gedacht aan die verdiepingen. Ook aan de risico’s heb ik niet gedacht. Als er opnieuw een kind in gevaar zou zijn, zou ik het zonder aarzelen opnieuw doen.”