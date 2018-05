Club Brugge realiseert eerste zomertransfer en haalt Rits weg bij KV Mechelen: “Mats past perfect in ons DNA”

Het hing al verschillende dagen in de lucht maar nu is het zover: Club Brugge en KV Mechelen zijn er helemaal uit voor Mats Rits. Er was al langer een akkoord tussen speler en club, maar dat is er nu dus ook op clubniveau. Na het afleggen van zijn medische testen zal Rits een contract ondertekenen voor vier jaar.

Blauw-zwart legt voor de 24-jarige middenvelder meer dan 2 miljoen euro op tafel, er komen ook nog bonussen aan te pas. Dankzij de vetpotten uit de Champions League is dat uiteraard geen probleem.

“Rits is een polyvalente middenvelder die sinds 2013 bij KV Mechelen aan de slag is. Afgelopen seizoenen ontpopte hij zich tot een sterkhouder én kapitein bij Malinwa. Hij speelde in totaal 155 wedstrijden voor de traditieclub. Vorig seizoen was Rits in 29 competitiewedstrijden goed voor 4 doelpunten en 6 assists”, klinkt het op de site van de kampioen.

Ivan Leko voegde er nog het volgende aan toe: “Mats past perfect in het DNA van Club. Hij heeft energie, passie en combineert dit met rendement. Ik ben zeer tevreden met zijn komst!”

Doublure Vormer

Club wou vorige maand ook verdediger Elias Cobbaut van Mechelen naar Jan Breydel halen en baalde flink dat Anderlecht ermee ging lopen. Dit keer is het paars-wit, dat ook al naar Rits polste, te snel af. Club zocht een middenvelder die de doublure kon zijn van zowel Ruud Vormer als Hans Vanaken, en Rits kan als nummer 10 én een rijtje lager uit de voeten. Met zijn fysieke paraatheid past hij in het voetbal dat Ivan Leko voor ogen heeft en dat hij Belg is, is een onmiskenbaar voordeel. Ervaring heeft hij ook: Rits klokt in Mechelen af op 166 duels en 16 goals.

Voor Malinwa is het de derde keer in enkele maanden tijd dat het zwaar casht. Het ontving ook al 8,25 miljoen voor Hassane Bandé en dik 3 miljoen voor Cobbaut. Net als Rits waren dat spelers die ook vertrokken zouden zijn als de club in 1A was gebleven. Met het geld kan KVM nu zelf zijn transferplannen voortzetten, en de schade van de degradatie beperken