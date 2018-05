Zeven jaar na vorige bloedbad in Luik: zes doden en 125 gewonden door man die niet naar gevangenis wilde

De schietpartij in Luik roept herinneringen op aan de aanslag die de 33-jarige Nordine Amrani er op 13 december 2011 pleegde. Ook die dader had een verleden in de gevangenis, hij was een jaar eerder vrijgekomen en was kwaad op de maatschappij. Amrani doodde zes mensen en verwondde er 125, waarna hij zelf uit het leven stapte.

LEES OOK. Pas vrijgelaten man schiet twee agenten en voorbijganger dood in Luik, parket gaat uit van terreur

Een poetsvrouw, twee studenten van 15 en 17 jaar, een baby van zeventien maanden, een bejaarde vrouw. Amrani spaarde niets of niemand toen hij op die ijskoude dertiende december in 2011 toesloeg. Hij vuurde met zijn automatisch wapen op alles wat bewoog en gooide handgranaten waar hij dacht het meeste slachtoffers te kunnen maken. De paniek was enorm. Mensen verstopten zich waar ze konden om aan de kogelregen te ontsnappen.

Tot op vandaag weet niemand wat de man precies bezielde om zo hard toe te slaan. Behalve dan dat hij boos was op de maatschappij. En bang om terug naar de gevangenis van Lantin te moeten gaan, zo vlak voor de feestdagen. Want de dag na het drama moest hij zich bij de politie melden voor een verhoor in verband met een zedenzaak. En aangezien hij voorwaardelijk vrij was, zat de kans er in dat hij weer achter de tralies zou belanden.

Zeker is dat hij zijn dodelijke raid goed had voorbereid en precies wist waar en wanneer hij tot actie zou overgaan. Niet toevallig had hij het drukste plein van de stad gekozen. Op een van de drukste momenten van de dag.

Gevangenis

Nordine Amrani was geen onbekende van de politie. De 33-jarige man van Marokkaanse origine gold als een zware jongen. Een rechter had hem onder meer al veroordeeld tot 58 maanden en 11.000 euro boete nadat de politie niet alleen 2.800 cannabisplanten, maar ook een heel wapenarsenaal bij hem had aangetroffen. Zo had hij een raketwerper, een AK-47 (kalasjnikov) en duizenden wapenonderdelen thuis. Hij stond ook gekend voor zedenfeiten en allerlei kleinere criminele feiten.

Psychiaters hadden aan hem een vette kluif gehad in de gevangenis. En toch liet men hem vervroegd gaan.

Kerstmarkt

Het was dus druk op de Place Saint-Lambert, die dag. De kerstmarkt ging kort na de middag open en honderden pendelaars wachtten op de bus of stapten af aan de stelplaats vlakbij. Daar zijn ook de meeste doden en gewonden gevallen. Vanop een hoger gelegen passerel nam hij willekeurige slachtoffers onder vuur met oorlogsmunitie. Ze hadden geen schijn van kans.

Binnen de 10 minuten na de aanslag was er politie en hingen er helikopters in de lucht. Voor de meer dan honderd gewonden en vijf doden op dat ogenblik, de zesde stierf later in het ziekenhuis, kwamen ze te laat. Maar ze konden wel verhinderen dat de balans nog zwaarder zou zijn. Want in zijn rugzak had Amrani nog een massa munitie en enkele handgranaten zitten. Die kon hij gelukkig niet gebruiken.

Toen hij al die politie zag, schoot hij zichzelf door het hoofd.

Wapens

Hoe Amrani aan zijn wapens en handgranaten geraakte, is een raadsel. Zeker is dat hij zijn wagen parkeerde op de -2 van betaalparking Saint-Lambert en dan aan zijn moordtocht begon, zo was te zien op videobeelden die gemaakt werden door de beveiligingscamera’s.