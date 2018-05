VIDEO. Het moment dat de politie laatste aanval op schutter uitvoert

Bij de schietpartij in Luik op dinsdagochtend kon een getuige op beeld vastleggen hoe de politie de dader neerschoot. Het waren de speciale antibanditisme-eenheden die uiteindelijk het finale vuur openden, nadat ze zelf nog beschoten werden door de 36-jarige Benjamin H. De man schoot zelf twee agentes en een toevallige passant neer, de slachtoffers overleden ter plaatse.

Het incident ging omstreeks 10.30 uur van start toen Benjamin H. twee agentes aanviel met een mes in het centrum van Luik. Vervolgens stal hij hun dienstwapens en schoot hij beide vrouwen neer, ze overleden ter plaatse. In een poging weg te vluchten, schoot de 36-jarige man ook de bestuurder van een wagen dood. Hij vluchtte alsnog te voet verder en gijzelde een poetsvrouw in een nabij gelegen school. Zodra de speciale eenheden van de Luikse politie daar arriveerden, kwam de dader het gebouw uit en loste hij opnieuw meerdere schoten. Verschillende agenten raakten daarbij gewond, waarop het vuur nog een laatste keer werd geopend en Benjamin H. zelf werd neergeschoten.

Over het motief van de dader zijn weinig details bekend, maar het federaal parket behandelt de zaak momenteel als een terreurdaad. Volgens ooggetuigen riep de schutter “Allahu Akbar”.