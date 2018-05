Pleegde Benjamin H. paar uur voor schietpartij in Luik al een andere moord?

Benjamin H. de man die twee agenten en een voorbijganger doodde in Luik, heeft mogelijk uren voordien ook een overval en een moord gepleegd. Dat melden verschillende Franstalige media.

In On, een deelgemeente van Marche-en-Famenne in de provincie Luxemburg, werd Michael W. maandagnacht vermoord met een kogel in het hoofd. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de dader Benjamin H. is, die uren later drie mensen doodschoot in het centrum van Luik. Volgens verschillende bronnen was de moord mogelijk een afrekening in het drugsmilieu.

Eerder die nacht zou Benjamin H. samen met twee andere mannen een gewapende overval hebben gepleegd op een juwelier in Rochefort. DMogelijk was de later vermoorde Michael W. daarbij een van zijn kompanen. Bij de overval werd drie keer geschoten, maar vielen geen gewonden.

Het parket bevestigt dat er een moord is gepleegd en heeft het over een “ernstig” dossier, maar bevestigt voorlopig niet of er een link is met de schietpartij in Luik.