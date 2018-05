Manuel Neuer staat zaterdag voor het eerst sinds september onder de lat in een officieel duel

Voor de Duitse doelman Manuel Neuer wordt de oefeninterland van zaterdag tegen Oostenrijk van groot belang. Het is de bedoeling dat de Bayern-doelman in Klagenfurt de hele wedstrijd onder de lat staat. Op basis daarvan beslist bondscoach Joachim Löw of Neuer meegaat naar het WK in Rusland. Löw moet uiterlijk maandag zijn definitieve lijst van 23 spelers inleveren bij de FIFA.

Neuer stond bijna het hele seizoen aan de kant vanwege een breukje in zijn voet. Hij liep vorig jaar in acht maanden tijd drie keer dezelfde blessure op. De keeper van Bayern speelde in september zijn laatste officiële wedstrijd. Neuer stond maandag een halfuur onder de lat in het oefenpartijtje van Duitsland tegen de eigen jeugdploeg onder 20 jaar (7-1). Woensdag is weer zo’n duel, opnieuw met Neuer dertig minuten in het doel.

“Hij heeft na zijn lange blessure deze wedstrijden nodig om 100 procent fit te worden”, zei keeperstrainer Andreas Köpke. “Hij moet weer vertrouwen in zijn voet krijgen. Zaterdag tegen Oostenrijk wordt een belangrijke test. Op basis daarvan beslissen we met elkaar of hij meegaat naar het WK.”