Tien gewonden door misplaatste grap op Indonesisch vliegtuig

Tien mensen hebben verwondingen opgelopen door een misplaatste grap aan boord van een Indonesisch vliegtuig.

De mensen probeerden dinsdag volgens de politie op de luchthaven van de stad Pontianak op het eiland Borneo zo snel mogelijk uit het toestel te geraken, nadat een andere passagier had geroepen dat hij een bom in zijn bagage had verstopt.

Verschillende passagiers vielen uit het vliegtuig en raakten zwaargewond. Bij een controle werd geen explosief gevonden. De flauwe grappenmaker, een student, riskeert een jaar cel.