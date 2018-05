Opgravingen tarten verbeelding: 500 skeletten blootgelegd in Ieper

Ieper - Bij archeologische opgravingen bij de Sint-Niklaaskerk in het centrum van Ieper is de volledige geschiedenis van de oude Sint-Niklaasparochie opgespit. Niet enkel funderingen en objecten, maar ook 500 skeletten zagen het daglicht. De stad gaf dinsdag toelichting in het kader van een publiek bezoekmoment op 2 juni.

Naar aanleiding van de bouw van een nieuwe wooncomplex van een projectontwikkelaar kregen archeologen de kans om een uniek terrein van 5.500m², pal in het centrum van Ieper, bloot te leggen. De vondsten tarten alle verbeeldingen van het onderzoeksteam van Group Monument en erfgoedcel CO7.

Ieper ontstond in de tweede helft van de middeleeuwen aan de oosteroever van de Ieperlee, maar vanaf 1220 werd er ook gewag gemaakt van een parochie aan de westeroever, namelijk de Sint-Niklaasparochie. Doorheen de eeuwen ontwikkelde de parochie zich met een eigen Romaanse en later Gotische kerk, maar ook met woonsten en later de abdij Sint-Jan-Ten-Berghe. Na de Franse revolutie werd de site zo goed als in puin gelegd. In 1845 herrees een nieuwe kerk, maar ook die werd in puin gelegd, ditmaal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Kort na de oorlog werd de huidige Sint-Niklaaskerk gebouwd in een neo-byzantijnse stijl.

Kinderlichamen en unieke vondsten

Bij de opgravingen werden funderingen en kelders van de kerk en de abdij blootgelegd, maar ook het kerkhof dat zes eeuwen dienst deed. Daar zijn een 500-tal skeletten gevonden, sommige in een stenen grafkelder, maar de meeste in een houten kist. Er zijn ook kinderlichamen gevonden in kisten, wat vrij uniek is. In het woongedeelte van het terrein vond het team van een twintigtal archeologen aardewerk, vloeren en leder. Een opvallende vondst was een klein buideltje voor mogelijk een leesbril of schrijfgerei, een uniek stuk in Vlaanderen. Voorts is een huwelijkslepeltje gevonden en een unieke zegelring van een Ieperse lakenhandelaar, wat de geschiedenis van Ieper nogmaals onderstreept. De vondsten leren ook veel over het dagelijkse leven doorheen de geschiedenis.

Ook een oude gracht werd gevonden, een aftakking van de Ieperlee. Die vondst kan eveneens veel vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de stad. Was het gewoon een aftakking, een dok voor schepen, of een omwallingsgracht voor de abdij? Dat moeten de archeologen nog vaststellen.

De werken gaan nog voort tot 15 augustus. Ongeveer een vierde van een immense site moet nog blootgelegd worden en moet ook aantonen wat de precieze ambachtelijke invulling was van de abdij. Op 2 juni kan iedereen een kijkje gaan nemen.