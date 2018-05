Onfortuinlijke Liverpool-doelman Loris Karius krijgt steun uit onverwachte hoek

Zaterdag 26 mei 2018 zal voor altijd de dag zijn dat Loris Karius zich compleet belachelijk maakte in de Champions League-finale. De doelman van Liverpool blunderde twee keer en gaf de beker met de grote oren zo praktisch cadeau aan Real Madrid. De Duitser kreeg zelfs doodsbedreigingen, maar krijgt nu steun uit onverwachte hoek.

Niemand minder dan Mia Khalifa stak Karius een hart onder de riem met een bericht op Instagram. "Blijf lachen. Fouten maken is menselijk." Khalifa voegde er ook nog een beledigende hastag aan het adres van Real-kapitein Sergio Ramos aan toe.

De 25-jarige geboren Libanese maakte op korte tijd furore in de pornowereld, onder andere met haar vergrote borsten die naar eigen zeggen “vervormd” waren nadat ze 20kg verloor op de universiteit. Ze toonde haar lichaam amper drie maanden aan de wereld maar werd daarin wel de populairste pornoster ter wereld. Onder andere omdat ze sommige video’s opnam met een hoofddoek, wat haar dan weer bedreigingen van ISIS opleverde.

Khalifa was eind februari nog te gast op de podcast bij Lance Armstrong. Het klikte wonderwel tussen de twee. “Hoe we het leven verkl**t hebben, door onze eigen schuld of door omstandigheden, en hoe we proberen om dat leven weer terug op te bouwen", zei The Boss toen.

De Amerikaanse blijft enorm populair op Instagram, waar ze ruim zeven miljoen volgers heeft. Of die voor haar steunberichten aan Loris Karius komen, is niet geweten.