Dit weten we over de schietpartij in Luik: alle informatie op een rijtje

In het centrum van Luik heeft een schutter dinsdagochtend het vuur geopend. Daarbij vielen vier doden: twee agentes, een automobilist, en de dader zelf. Vier agenten raakten gewond. Het federaal parket behandelt de zaak als een terreurdaad. Dit weten we allemaal over de schietpartij.

Wat is er precies gebeurd?

Schutter Benjamin Herman Foto: if

Rond 10.30 uur viel een man in Luik twee agentes langs achteren aan met een mes. Dat gebeurde ter hoogte van het ‘Café des Augustins’, in de gelijknamige straat. Hij diende hen meerdere steken toe. Vervolgens nam hij de dienstwapens van de agentes af en schoot hen koudweg door het hoofd.

De schutter vluchtte weg in de richting van een nabijgelegen school, het Atheneum Léonie De Waha, in de Boulevard d’Avroy. Tijdens zijn vlucht probeerde de man een wagen te stelen en schoot daarbij de passagier, een jongeman van 22, dood.

De man drong uiteindelijk de school binnen en gijzelde daar een poetsvrouw. De leerlingen van de school konden in veiligheid worden gebracht.

Rond 11.00 uur kwamen de antibanditisme-eenheden van de Luikse politie ter plaatse, en vond er een vuurgevecht tussen de autoriteiten en de dader plaats. De man kwam schietend naar buiten, waarbij hij vier agenten verwondde, één van hen raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Eén agent heeft het ziekenhuis mogen verlaten, de andere drie blijven gehospitaliseerd. Uiteindelijk werd de schutter door agenten doodgeschoten.

Was het een terroristische daad?

Het onderzoek naar de schietpartij is overgedragen aan het federaal parket. Dat heeft woordvoerder Eric Van der Sijpt bevestigd. “Er zijn redenen om te denken dat het om een terreuraanslag zou kunnen gaan”, aldus het parket, dat voorlopig verder geen details geeft. Morgen volgt er nog een persconferentie met meer informatie.

Volgens de politie van Luik ging het in ieder geval duidelijk om een aanslag gericht “tegen de politie en de Belgische staat”.

Eerdere getuigenissen volgens dewelke de dader “Allahu akbar” (“God is groot”) zou hebben geroepen, worden voorlopig officieel niet bevestigd.

Foto: BELGA

Het dreigingsniveau blijft voorlopig op 2 (gemiddeld). Peter Mertens van het Crisiscentrum legt uit: “Momenteel verandert er niets. Voorlopig wordt nog informatie ingewonnen”, klinkt het. De stad Luik opende wel een groene lijn voor burgers: 0800/94.000.

Wat weten we over de dader?

De dader is de 31-jarige Benjamin Herman uit Rochefort, in de provincie Namen. Hij is geen onbekende voor justitie. Hij liep onder meer veroordelingen op voor drugsfeiten, slagen en verwondingen, diefstallen en vandalisme, weerspannigheid. Herman zat al enkele jaren in de gevangenis, maar zou binnenkort in aanmerking komen om vervroegd vrij te komen.

Foto: ISOPIX

De man kreeg eerder al veertien keer penitentiair verlof (voor twee dagen) en elf keer een uitgaansvergunning (voor acht uur). Telkens verliep dat probleemloos en hield hij zich perfect aan de afspraken. Maandag mocht hij opnieuw de gevangenis tijdelijk verlaten, maar ditmaal keerde hij niet terug.

Herman was niet gekend voor terrorisme en stond bij de autoriteiten niet bekend als geradicaliseerd, maar hij zou in de gevangenis contact hebben gehad met geradicaliseerde moslims.

Mogelijk pleegde hij een paar uur voor de fatale schietpartij nog een moord.

Wat weten we over de slachtoffers?

Bij de schietpartij vielen vier doden. Het gaat om de agentes Lucile Garcia (45) en Soraya Belkacemi (53), die door de dader werden doodgeschoten. Zij werkten beiden bij de lokale politie van Luik. Op het moment van de feiten droegen ze een kogelwerend vest, maar H. schoot de vrouwen door het hoofd. Garcia trouwde een maand geleden met haar partner, met wie ze al veertien jaar samen was. Ook haar man werkt bij de politie.

Op zijn vlucht schoot de dader ook Cyril Vangriecken uit Luik dood. Het 22-jarige slachtoffer zat op de passagierstoel van de wagen die Herman probeerde te stelen.

Ook de schutter zelf kwam bij het incident om. Hij werd bij een vuurgevecht aan de school door agenten doodgeschoten.

De poetsvrouw die werd gegijzeld in de school raakte niet gewond maar is zwaar getraumatiseerd. Ook de leerlingen overkwam niets. Zij kunnen zo nodig terecht bij een psychosociaal team voor bijstand. De school blijf woensdag dicht, liet de Luikse burgemeester Willy Demeyer weten.

Foto: Photo News

Wat zijn de reacties?

In België hebben heel wat politici hun medeleven betuigd aan de slachtoffersvan de schietpartij. In een reactie spreekt premier Charles Michel van “lafhartig geweld”.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois noemt het dan weer een “laffe gruweldaad” op Twitter. “Mijn diepste respect voor de twee agenten die hun leven gaven”, klinkt het nog.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het verschrikkelijk incident in #Luik. Sterkte aan de nabestaanden. — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) 29 mei 2018

Koning Filip, premier Michel en de ministers van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en Justitie Koen Geens gingen dinsdagmiddag naar Luik om de situatie te bespreken.