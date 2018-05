Beelden van striptease met slagroom in Nederlandse crèche opgedoken

Er is een filmpje opgedoken van de striptease die in een crèche in Utrecht plaatsvond. De beelden laten onder meer zien hoe een stripper in kinderdagverblijf Jolie wat slagroom op zijn bloot bovenlijf spoot dat een dame vervolgens mocht aflikken. Het stadsbestuur heeft de crèche reeds op de vingers getikt en beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

De striptease-act dateert van februari. Om een jarige medewerkster van de crèche te verrassen, kregen haar collega’s het idee om een stripper wat leven in de brouwerij te laten brengen. Op de tonen van het nummer ‘You Can Leave Your Hat On’ van Joe Cocker trok hij zijn shirt uit en spoot hij slagroom op de jarige en zichzelf, die ze allebei nadien mochten aflikken. Het werd allemaal met veel applaus en gejuich onthaald door haar collega’s.

Ongehoord, klinkt het bij de overheidsdienst GGD. Zo werd het verblijf inmiddels al op de vingers getikt wegens grensoverschrijdend gedrag. Bovendien waren er tijdens de act ook kinderen aanwezig in het gebouw.

Opvallend: aanvankelijk ontkende de directrice Hanny Reuser tijdens een persconferentie dat er slagroom werd afgelikt tijdens de striptease. Het filmpje bewijst echter het tegendeel. Voorlopig heeft ze nog niet gereageerd op de opgedoken beelden.