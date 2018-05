Carl Hoefkens keert terug naar Club Brugge (als beloftentrainer)

Club Brugge heeft Carl Hoefkens opnieuw in dienst genomen. De voormalige verdediger, tussen 2009 en 2013 aan de slag bij blauw-zwart, wordt coach van de beloften (U21) en U18 bij Club Brugge.

“Vanaf 1 juli keer ik terug”, legde Hoefkens uit op de website van de landskampioen. “Ik ga samenwerken met de trainers van het eerste elftal om de jeugd zich nog beter te laten ontwikkelen. Ik ben nooit echt weggeweest bij Club Brugge. Ik heb een tijdje in Spanje gewoond en was in die periode niet echt betrokken bij Club. Maar ik ben ze altijd blijven volgen. Ik woon sinds kort terug in België en heb het laatste seizoen veel van hun wedstrijden gezien. Nu ben ik echt helemaal terug en dat geeft een heel goed gevoel.”

De 39-jarige Hoefkens was als speler actief bij achtereenvolgens Lierse (1996-2001 en 2014), Lommel (2001-2003), Westerlo (2003), Germinal Beerschot (2003-2005), Stoke City (2005-2007), West Bromwich Albion (2007-2009), Club Brugge (2009-2013), KV Oostende (2014-2015) en Manchester 62 in Gibraltar (2015-2016). De verdediger was ook 22 maal Rode Duivel. Het wordt zijn eerste trainersklus.

De job van beloftencoach bij Club Brugge kan een springplank zijn naar het hoofdtrainerschap in de Jupiler Pro League. Dat bewezen Philippe Clement en Sven Vermant, die het voorbije seizoen hun job als beloftencoach konden inruilen voor het T1-schap bij Waasland-Beveren. Clement maakte intussen de overstap naar Racing Genk, Vermant werd na tegenvallende resultaten op de Freethiel ontslagen.