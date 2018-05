Moordenaar van Pim Fortuyn mag naar het buitenland vertrekken

Volkert van der G. die in 2002 de Nederlandse politicus Pim Fortuyn doodschoot, wil na zijn gevangenisstraf emigreren naar het buitenland. De man is al vier jaar voorwaardelijk vrij maar kan volgens zijn advocaat geen werk vinden en dus niet helemaal terug integreren in de Nederlandse maatschappij. Van der G. wil zijn volledige vrijlating in 2020 niet afwachten en nu al naar het buitenland verhuizen.

Volkert van der Graaf (48) werd in 2003 veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op Pim Fortuyn. In 2014 kwam van der Graaf voorwaardelijk vrij maar de man moest zich nog elke zes weken melden bij de politie.

Die controles met van der Graaf verliepen echter stroef volgens de landsadvocaat (een jurist die de Nederlandse staat bijstaat in rechtszaken). Zo zou de man op een gegeven moment geweigerd hebben om mondeling te antwoorden op vragen en in plaats daarvan zijn antwoorden getypt hebben op zijn laptop. Het Openbaar Ministerie wou vorig jaar nog dat van der Graaf terug de cel in ging omdat hij te laat zou zijn gekomen bij een controle.

Van der Graaf werkte, naar eigen zeggen, goed mee aan de controles maar zag het nut er niet van in. Hij spande een kort geding aan tegen de Nederlandse staat om deze controles niet meer te moeten doen.

Een rechter in Amsterdam besliste dinsdag dat van der Graaf zich inderdaad niet meer hoeft te melden, dat schrijft de Nederlandse openbare omroep NOS. “De ernst van de feiten speelt niet mee in beslissing of iemand er baat bij heeft om zich te melden”, oordeelde de rechtbank in haar vonnis. Volgens de gerechtspsychologen en de politieagenten die hem opvolgden, is de kans klein dat van der Graaf nog zal hervallen.

Van der Graaf’s advocaat zegt in de Nederlandse media dat zijn client al vier jaar probleemloos in de maatschappij functioneert maar geen werk kan vinden. “Hij wil zijn bestaan elders uitbouwen. Hij kan hier geen betaald werk vinden.”

Van der Graaf mag de nabestaanden van Pim Fortuyn wel niet contacteren. Rechtstreeks met de media praten mag hij niet tot zijn volledige vrijlating in 2020. De familie van Pim Fortuyn ziet van der Graaf graag vertrekken. “We onderzoeken nog hoe we er voor kunnen zorgen dat hij het land verlaat en niet meer terugkeert”, zegt de advocaat van de familie Fortuyn.

Het is niet bekend in welk land Van der Graaf zich in de toekomst wil vestigen en of zijn vrouw en kind met hem zullen meegaan.