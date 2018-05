Jongeman uit Nederland overleden na klimongeval in Ardennen

18-jarige Nederlander die vorige week donderdag levensgevaarlijk gewond raakte bij een klimongeval in Engreux, is overleden. (Themabeeld) Foto: Shutterstock

Houffalize - Een 18-jarige jongeman uit Nederland die vorige week donderdag levensgevaarlijk gewond raakte bij een klimongeval in Engreux, nabij Houffalize (provincie Luxemburg), is overleden aan zijn verwondingen. Dat meldt zijn voetbalclub a.v.v. Columbia dinsdag op de internetpagina.

De jongeman, een student van de opleiding Sport en Bewegen van Aventus in Apeldoorn, was donderdag samen met twee andere Nederlanders aan het klimmen in Engreux. Hij maakte een val van zowat twintig meter.

De Nederlanders maakten deel uit van een groep die meedeed met een activiteit georganiseerd door een lokale camping, zei de burgemeester van Houffalize, Marc Caprasse, vorige week. “De camping werkt samen met gebrevetteerde en ervaren animators. Ze gebruiken daarbij een logboek met uiterst strenge veiligheidsvoorschriften. Ze voldoen dus zeker aan de normen”, aldus de burgemeester.