Ook buitenland reageert geschokt op schietpartij in Luik: “Laffe aanval”

De Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Theresa May, en de Nederlandse premier Mark Rutte Foto: if

De Franse president Emmanuel Macron, de Nederlandse premier Mark Rutte en de Britse premier Theresa May hebben hun medeleven geuit met de slachtoffers van de schietpartij in Luik.

“Het Franse volk is solidair met het Belgische volk na die vreselijke aanval”, zei Macron na afloop van een internationale vergadering over Libië. “Het is ongetwijfeld te vroeg om iets te zeggen, maar ik wil hier mijn medeleven en solidariteit uitdrukkken met onze Belgische buren.”

“Zojuist mijn medeleven overgebracht aan Charles Michel”, schreef dan weer de Nederlandse premier Rutte op Twitter. “Vreselijke gebeurtenissen vandaag in Luik waar drie onschuldige mensen zijn omgekomen. Nederland leeft mee met de slachtoffers, nabestaanden en met de Belgische politie die zeer zwaar is getroffen.”

De Nederlandse regering had voor dinsdag een vergadering met de Belgische regering gepland in Brussel, maar die is door de omstandigheden uitgesteld.

De Britse premier Theresa May spreekt op Twitter van een “laffe aanval in België” en zegt dat haar gedachten “bij de slachtoffers en hun rouwende families” zijn. “Het Verenigd Koninkrijk steunt ten volle onze Belgische bondgenoten tegen terreur.”

Foto: CNN

Buitenlandse media speculeren

Ook de buitenlandse media berichten uiteraard uitgebreid over de schietpartij. Ze herinneren daarbij aan eerdere incidenten die zich in ons land afspeelden, met name die met religieus geïnspireerde terroristen (ook al is er momenteel nog geen uitsluitsel over het motief van de dader). Zo schrijft de Britse openbare omroep BBC dat “België op zijn hoede blijft na een reeks jihadistische aanslagen in het land en in buurland Frankrijk. Zo zag hoofdstad Brussel drie zelfmoordbomaanslagen in maart 2016, toen 32 mensen stierven. Zowel de aanslagen in Parijs en Brussel werden opgeëist door ISIS.”

Het internationale persagentschap Reuters beschrijft dan weer hoe “een terroristische cel uit Brussel betrokken was bij de aanslagen in Parijs waarbij in 2015 130 mensen om het leven kwamen. De cel had links met militanten uit Verviers, een andere industriële stad in de buurt van Luik, waar de politie in 2015 binnenviel in een safe house en twee mannen doodde die teruggekeerd waren van gevechten met radicale islamisten in Syrië. ”

De meeste Engelse media illustreren hun verslaggeving over het incident in Luik met deze foto van een agent die zich in de ogen wrijft Foto: BBC

Ook de New York Times heeft het over de dreiging van islamitisch terrorisme, maar verwijst ook naar de soortgelijke aanval die in Luik plaatsvond in 2011, “toen een schutter vier mensen doodde en vele anderen verwondde alvorens hij zichzelf neerschoot.”

Het Duitse ARD meent dan weer te weten dat de politieagenten het doelwit waren van de aanslag: “Sinds 2016 is België het toneel van verschillende aanvallen op militairen of politieagenten. De laatste terroristische aanslag vond plaats op 25 augustus 2017, toen een 30-jarige man in het centrum van Brussel soldaten aanviel met een mes.”