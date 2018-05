Franse kleuter die door Malinese ‘Spiderman’ werd gered, viel eerder van nog hoger balkon

De kleuter die afgelopen weekend op heldhaftige wijze van een hoog appartementsgebouw werd gered door een Malinese vluchteling, viel daarvoor van een nog hoger balkon. Dat blijkt uit verder onderzoek van de Franse politie. De vader van het 4-jarige jongetje was ondertussen Pokémon Go aan het spelen in de stad, hij moet zich nu verantwoorden voor de rechtbank in Parijs riskeert tot twee jaar cel.

Dat de heldendaad van Mamoudou Gassama (22) ertoe leidde dat hij de Franse nationaliteit krijgt, wisten we al. Maar dat de kleuter - vlak voor hij op spectaculaire wijze werd gered door Gassama - eerder van een nog hoger balkon viel, nog niet. Het kleine jongetje kon zich op wonderbaarlijke wijze vastklampen aan een balustrade op een lagere verdieping, voor de Malinees te hulp schoot.

Pokémon Go

Op het moment van de feiten, was de 36-jarige vader van de kleuter even naar de winkel gegaan om inkopen te doen. Toen hij de supermarkt verliet, besloot hij om nog wat Pokémon Go te spelen in plaats van meteen naar huis te gaan. Het jongetje, dat ondertussen helemaal alleen op het appartement zat, klom vervolgens uit het raam en viel naar beneden. Een tweede val had de kleuter mogelijk niet overleefd, zonder tussenkomt van Gassama.

De vader van het kind moet voor de correctionele rechtbank verschijnen op 25 september. Hij zal zich moeten verantwoorden voor het “verzaken aan zijn wettelijke verplichtingen als ouder” en riskeert twee jaar cel.

“Spiderman”

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo zag de Malinese vluchteling zondagavond. “Hij heeft me uitgelegd dat hij enkele maanden geleden uit Mali hier is aangekomen en ervan droomt in de bouw te werken”, tweette ze. “Ik heb hem geantwoord dat zijn heroïsche inspanning een voorbeeld is voor alle burgers en dat de stad hem natuurlijk zal steunen in zijn inspanningen om zich in Frankrijk te vestigen.”

Gassama, die de bijnaam Spiderman kreeg, mocht ook al op gesprek komen bij Frans president Emmanuel Macron. Hij wordt genaturaliseerd tot Fransman en krijgt zelfs een job bij de brandweer aangeboden.