Onverbeterlijke wegpiraat wil af van recordstraf: “Even zwaar gestraft als pedofielen”

Zele - Benjamin Dupont (42) uit Zele kijkt aan tegen een celstraf van 12,5 jaar en 80.000 euro boete voor een eindeloze reeks verkeersinbreuken, maar vroeg in beroep om een mildere straf. “Ik wil een psychiatrisch onderzoek. Er is meer aan de hand met mij.”

Politierechter Peter D’Hondt sprak in januari van dit jaar de hoogste straf uit zijn carrière uit voor garagist Benjamin Dupont: Zeven jaar cel, een monsterboete van 60.400 euro en een halve eeuw rijverbod. Een straf die een maand later door zijn collega in Sint-Niklaas na een nieuwe reeks inbreuken nog verder werd aangedikt tot 12,5 jaar cel en meer dan 80.000 euro boete.

De lijst van feiten waarvoor Dupont zich al moest verantwoorden is lang. Dronken sturen, rijden tijdens een rijverbod, ongevallen, vluchtmisdrijf, onverzekerd rijden, gesjoemel met vervangwagens en een hele reeks andere overtredingen. Een van de meest frappante inbreuken pleegde hij op 30 juni van vorig jaar. Toen reed hij dronken en zoals steeds tijdens een levenslang rijverbod met zijn vijfjarig kind op de achterbank aan hoge snelheid rond. ‘’Zwalpend en driftend in de bochten, met een kind dat niet was vastgemaakt of een zitje had. Toen hij uit het verkeer werd gehaald was hij te dronken om verhoord te kunnen worden”, noteerden de agenten in hun proces-verbaal.

Foto: bfs

“Deelde de cel met drie pedofielen”

Na zijn veroordeling door politierechter Peter D’Hondt ging Dupont zich, mits enige vertraging, aangeven bij de politie. Na enkele maanden in de gevangenis van Antwerpen verbleven te hebben kwam hij onder voorwaarden vrij. Dinsdag kwam hij zich persoonlijk verdedigen tijdens zijn beroepszaak tegen zijn recordstraf in de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde. “Ik besef dat ik fouten heb gemaakt”, vertelde hij. “Maar tijdens mijn verblijf in de gevangenis deelde ik de cel met drie pedofielen. Die hadden dezelfde straf als mij en hadden veel ergere dingen gedaan. Ik wil zeker niet ongestraft blijven, maar ik wil een straf die correct is. Maar eerst wil ik dat er een psychiatrisch onderzoekt gebeurt. Dat kon ik tot nu toe niet betalen. Er is meer aan de hand met mij.”

Na afloop van het proces werd Benjamin Dupont meegenomen door de politie voor verhoor. Hij zou de voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidsstelling geschonden hebben. Het openbaar ministerie vroeg de bevestiging van de eerdere straf.

Vonnis op 26 juni.