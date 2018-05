Coca-Cola verkoopt voor het eerst alcoholisch drankje

Lemon Do wordt enkel verkocht in Japan Foto: AFP

Het was al langer aangekondigd, maar nu is het zover: het bedrijf Coca-Cola verkoopt voor het eerst een alcoholisch drankje. Wie wil proeven is er echter aan voor de moeite: Lemon Do wordt enkel verkocht in Japan.

Coca-Cola kondigde in maart aan dat het “voor het eerst zou experimenteren met een alcoholische drank”. Die beslissing is een breuk met een niet-alcoholische traditie die het Amerikaanse bedrijf al 132 jaar aanhoudt. “Dit is een primeur voor ons, maar het is een voorbeeld van hoe we willen opportuniteiten buiten onze kernactiviteiten willen blijven onderzoeken”, verklaart Jorge Garduno, voorzitter van Coca-Cola Japan de koerswijziging.

Lemon Do is gemaakt met shochu, een Japanse alcoholhoudend drankje gemaakt van gedistilleerde granen, spuitwater en smaakstoffen. Coca-Cola wil op die manier de concurrentie aangaan met Suntory, één van de grootste sterkedrankproducten in Japan. Daarom is de kans ook groot dat Lemon Do niet buiten Japan verkocht zal worden.

Voor de quizliefhebbers: eigenlijk maakte Coca-Cola in 1977 al eens een uitstapje naar de wereld van de alcoholische dranken. Toen kocht het wijnproducent Wine Spectrum, maar het verkocht dat bedrijf enkele jaren later weer door.