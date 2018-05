De duistere kant van de bitcoinhype: “Situatie wordt erger”

In het Verenigd Koninkrijk is een ziekenhuis begonnen met het behandelen van zogenaamde ‘bitcoinverslaafden’. De virtuele munten die steunen op de blockchain kennen een duister kantje: een nieuwe vorm van gokverslaving die steeds meer cryptofans lijkt te treffen.

Het Schotse Castle Craig ziekenhuis in Schotland krijgt de laatste tijd meer en meer patiënten over de vloer met een bitcoinverslaving. Het zijn mensen die volledig opgaan in de hun handel in virtuele munten. Sommigen onder hen kampen met echte verslavingsverschijnselen, terwijl ze daar in het verleden nooit eerder last van hadden, laat het ziekenhuis - dat zich specialiseert in het behandelen van onder andere gokverslavingen - weten.

Goktherapeut Chris Bern merkt dat de handel in cryptomunten steeds populairder wordt. “Het is een vorm van gokken en mensen gokken op allerlei zaken”, vertelt hij aan de Australische website news.com.au. “Dat maakt de handel zo opwindend. Compulsieve gokkers vinden het leuk: het is mysterieus, nog niet echt gereguleerd en je kan er hoge winsten mee maken - en hoge verliezen - in één dag tijd.”

Daar beginnen de problemen, gaat Bern verder. “Mensen duiken erin omdat ze de boot niet willen missen. Ze steken er geld in, maar denken niet aan de gevolgen. De realiteit is dat de cryptohandel best fascinerend is, maar ook grote schade kan aanrichten.”

Fortuinen

“Het is een soort vlucht uit de realiteit. Mensen houden van de spanning omdat het 24 uur per dag mogelijk is (de cryptomarkt kent geen sluitingstijden zoals die van de aandelenmarkten, red.). Ze zitten naar hun scherm te turen en kijken hoe ze winst maken - of niet - en dat gaat maar door. Dat is exact waar een compulsief gokker naar op zoek is.”

Vooral de bitcoin moet het ontgelden omdat volgens Bern veel mensen door de munt verleid werden en dachten snel rijk te kunnen worden: ze geloofden echt dat er fortuinen te rapen waren. Maar “de situatie wordt erger”, zegt Berg. “De patiënten zijn in totale wanhoop, zijn geïsoleerd en hebben hulp nodig. Mensen realiseren zich niet dat als je pakweg 14 uur per dag aan je scherm gekluisterd zit, dit echt een negatieve impact heeft op andere aspecten van je leven.”

Bitcoins zijn een moderne variant van het aloude gokprobleem: mensen realiseren zich vaak pas dat ze een probleem hebben, als het al te laat is. “Meestal wanneer het geld op is en ze beseffen dat ze niet meer verder kunnen. Tot dan maken mensen zichzelf wijs dat de volgende gok alles weer zal goedmaken.”