Vakbonden verdeeld over cao flexibiliteit en werkzekerheid bij KBC

De liberale vakbond ACLVB heeft de voorstellen rond flexibiliteit en werkzekerheid bij bank-verzekeraar KBC verworpen. De christelijke bediendebond LBC gaat wel akkoord met de voorstellen voor de nieuwe cao en begrijpt de houding van de andere bonden niet. Ook BBTK zou immers de plannen verworpen hebben, klinkt het bij de andere bonden.

Bij KBC wordt al sinds eind 2017 onderhandeld over een nieuwe cao rond werkzekerheid én flexibiliteit, aldus ACLVB. “Het bleek al vrij snel dat het moeilijk zou worden. Tot vorige week hebben we onderhandeld, het voorstel was voor KBC te nemen of te laten”, duidt Maarten Dedeyne, nationaal verantwoordelijke voor de financiële sector bij ACLVB.

“Pseudowerkzekerheidsgarantie”

In een persbericht klinkt het bovendien dat de voorstellen onvoldoende evenwichtig zijn. “De ‘pseudowerkzekerheidsgarantie’, die slechts van toepassing is voor anderhalf jaar, weegt niet op tegen de vergaande flexibiliteit die KBC in de toekomst wil bekomen. Sterker nog, deze tekst staat vol maatregelen om mensen te laten afvloeien. We spreken hier dus eerder over een verdoken afvloeiingsplan dan over een werkzekerheidsgarantie”, aldus Dedeyne.

De cao laat te veel speelruimte voor de flexibiliteit die KBC wil, klinkt het nog. De cao moet de werkzekerheid garanderen tot eind 2019 - de vorige werkzekerheidsgarantie liep eind 2017 af - maar het luik rond flexibiliteit is van “onbepaalde duur”, aldus de liberale vakbondsman.

“Zit genoeg muziek in”

LBC schaart zich wel achter de teksten. “Wij kiezen voor een positieve keuze”, zegt afgevaardigde Dirk De Backere. “Er zit toch wel genoeg muziek in”, klinkt het, met akkoorden rond bijvoorbeeld glijdende uren, compensaties voor flexibel werk, eindeloopbaan, werkzekerheid en dies meer. “We zijn hier maanden mee bezig geweest, als je dan niet kan landen, weet ik het niet meer.”

Volgens de LBC-afgevaardigde volstaat de handtekening van één vakbond om te kunnen landen met de cao. Daarmee zouden de plannen dus aanvaard zijn. Zijn vakbond neemt zijn verantwoordelijkheid op terwijl de anderen niet instemmen, voegt hij toe. Zonder akkoorden zouden er ingrijpende gevolgen geweest zijn, luidt het. De Backere stelt zich de vraag of er bij de anderen een verborgen agenda speelt.

Bij ACLVB klinkt het echter dat drie handtekeningen nodig zijn voor de tekst. Eén handtekening kan volgens ACLVB wel volstaan indien bepaalde items eruit worden gehaald.

KBC zelf neemt alvast nota van het standpunt van de vakbonden, maar wil inhoudelijk niets kwijt. “KBC neemt nota van het standpunt dat ACLVB via een persbericht deze namiddag bekend maakte. KBC zal nu op basis van de reacties van alle fracties op de constructieve voorstellen die op tafel liggen, zijn uiteindelijk standpunt bepalen. Zoals steeds, zal KBC dat in eerste instantie intern doen en niet via het publieke forum”, zegt woordvoerster Viviane Huybrecht.

De BBTK-afgevaardigde was niet bereikbaar.