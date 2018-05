Colruyt investeert in meer lokale bioteelt

In de strijd om de groeiende markt voor bioproducten, wil Colruyt meer lokale producten in de rekken leggen. De warenhuisgroep ging daarvoor een partnerschap aan met biolandbouwbedrijf De Lochting uit Roeselare. De productie wordt er fors opgevoerd, zo maakten beide bedrijven dinsdag bekend.

Eerder deze maand raakte bekend dat Carrefour in België biowinkels wil openen. Colruyt heeft met Bio-Planet al zo’n keten met 28 vestigingen en steekt nu een tandje bij. De groep ziet potentieel om te groeien naar 50 vestigingen. Logisch, want steeds meer Vlamingen kiezen voor bioproducten.

Colruyt moet dan wel voldoende aanvoer zien te verzekeren. Het werkt daarvoor al jaren samen met De Lochting, een maatwerkbedrijf dat aan sociale tewerkstelling doet. Zo’n drie jaar geleden werd die samenwerking versterkt tot partnerschap en werd afgesproken om de bioproductie op te trekken. Concreet kwam er 20 hectare biolandbouwgrond bij.

Op het moment dat een landbouwer op biologische wijze begint te telen, krijgt hij echter niet meteen een bio-certificaat. Dat duurt twee à drie jaar. In die omschakelingsperiode garandeerde Colruyt de afname tegen een hogere aankoopprijs. De Lochting zal zijn verkoop via Colruyt verdubbelen. Ondertussen is de omschakeling nagenoeg rond. Het nieuwe lokale bio-aanbod ligt vanaf juli in de rekken.