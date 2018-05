Kompany post video van zijn prachtgoal op training en die van De Bruyne: welke vind jij de mooiste?

Vincent Kompany en Kevin De Bruyne zijn ploegmaats bij Manchester City en de Rode Duivels. Dat ze allebei aardig kunnen sjotten (om het met een understatement te zeggen) is algemeen geweten. En dat bewezen ze op training bij de Rode Duivels. Kompany postte een video waarin hij scoort met een heerlijke volley en… waarin De Bruyne scoort met een heerlijke volley. Maar welke is nu de mooiste? Vinny of Kevin? Stem hier!