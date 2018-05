Japan slacht 333 walvissen - waarvan 122 zwangere - voor “wetenschappelijk onderzoek”

Japan heeft opnieuw honderden walvissen gedood in het Zuidpoolgebied. De slachting was een onderdeel van het omstreden “wetenschappelijke” walvisprogramma dat het land inroept als excuus voor de massamoord. Dierenrechtenorganisaties spreken van een ijzingwekkende en onnodige jacht.

In totaal zouden vorige zomer 333 dwergvinvissen gedood zijn in de Zuidelijke Oceaan, waaronder 122 zwangere dieren en 114 jongen. Dat blijkt uit documenten van een bijeenkomst van de International Whaling Commission (IWC). Japan mag dan wel een verbod op walvissenjacht ondertekend hebben, maar Tokio springt elk jaar creatief om met de wet door te beweren dat de jacht wordt uitgevoerd in het kader van “wetenschappelijk onderzoek”.

Archiefbeeld Foto: BELGAIMAGE

Twee Japanse schepen zouden de jacht afgelopen zomer uitgevoerd hebben. De jagers maakten gebruik van harpoenen en trokken daarna de afgeslachte dieren aan boord. Volgens documenten van het IWC werden vervolgens data van de dieren verzameld, onder andere over hun maaginhoud.

“De dood van 122 zwangere walvissen is een schokkend gegeven en een trieste bewijs van de wreedheid van Japans walvissenjacht”, aldus Alexia Wellbelove van Humane Society International. “Het is opnieuw bewijs, als dat al nodig was, van de totaal ijzingwekkende en onnodige aard van de walvisvangst, zeker omdat niet-dodelijk onderzoek in het verleden altijd heeft volstaan voor wetenschappelijke doeleinden.”