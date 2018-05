Hij was samen met Divock Origi het witte konijn van Marc Wilmots voor het WK 2014. Vier jaar later is er voor Adnan Januzaj (23) eigenlijk weinig veranderd. Een verrassing dat hij bij de 28-koppige selectie zit, is het zeker. Dat hij de eerste speler kan worden die twee WK’s op rij speelt zonder ook maar één kwalificatieminuut te hebben afgewerkt, zou ons al helemaal van onze stoel blazen. Al denkt de middenvelder daar zelf natuurlijk anders over.