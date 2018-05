Poetin verbloemt (letterlijk) de armoede in Rusland voor het WK

Op 14 juni start het WK voetbal in Rusland. De president van Rusland Vladimir Poetin wil tegen de start van het WK de armoede in zijn land zo veel mogelijk verbloemen. Daarom beveelt hij om de voorkant van bouwvallige gebouwen te schilderen, worden gebroken ramen afgedekt met posters van bloemen of blije mensen en mogen de Russen niet uit hun raam kijken of hun balkon gebruiken. De Rode Duivels zullen dus bijvoorbeeld geen rokende Russen op hun balkon zien.

De start van het WK voetbal is voor zowat heel de wereld een voetbalfeest, voor de Russen zelf betekent het een hoop extra regels. Poetin verbiedt de Russen om uit hun raam te staren en om te kijken naar konvooien die passeren en die iets te maken hebben met het WK voetbal. Verder verbiedt hij hen ook om hun balkon te gebruiken tijdens het WK. Inwoners van de dorpen of steden waar een trainingsfaciliteit of een stadion is,moeten ook een document ondertekenen waarin ze zweren dat ze geen spelers zullen filmen.

In Kaliningrad, de stad waar België het op 28 juni opneemt tegen Engeland, werden posters geplaatst over de ramen met gebroken glas. Poetin liet ook een fabriek die niet meer wordt gebruikt, opfleuren met posters met roze bloemen en lachende, zwaaiende mensen op. Zo wil hij de industriële nalatigheid van de stad (letterlijk) verbloemen.

Het verbod geldt niet alleen voor inwoners van flats die uitkijken op de trainingsfaciliteiten, ook vele anderen moeten gehoorzamen. In totaal zou het gaan om 55.000 mensen. Als de inwoners niet gehoorzamen, wordt er gevreesd voor sancties.