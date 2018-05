Zenith Sint-Petersburg haalt nieuwe coach aan boord

Zenit Sint-Petersburg heeft dinsdag de Rus Sergei Semak aangesteld als nieuwe trainer. De club kondigde het nieuws aan op haar website. Semak wordt bij de Russische voetbalclub de opvolger van de Italiaan Roberto Mancini, die in eigen land bondscoach werd.

Mancini lag nog twee jaar onder contract in Sint-Petersburg, maar de club en hijzelf besloten in onderling overleg uiteen te gaan. In de Russische Premier League bleef het dit seizoen bij een vijfde plaats. De 42-jarige Semak, die bij Zenit tekende voor twee jaar met optie op een derde, heeft als hoofdtrainer alleen ervaring bij de Russische eersteklasser FC Ufa. Daarvoor was hij assistent bij Zenit.

(belga)