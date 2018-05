Hoe Belgisch is onze chocolade nog? Het antwoord laat weinig aan de verbeelding over

De koninklijke familie van Qatar neemt het chocoladebedrijf Galler over. Hoe “Belgisch” is Belgische chocolade nog, als zowat alle topspelers in buitenlandse handen zijn? “We zijn wereldberoemd en geliefd om die chocolade, en daarom zwaait elke dag wel één of andere Chinees of Arabier met dollars om je op te kopen”, zegt chocolatier Dominique Persoone.

Neen, zijn chocoladebedrijf was niét te koop, had Luikenaar Jean Galler (63) een paar jaar terug nog gezegd. Maar nu is het toch gebeurd: de Qatarese koninklijke familie krijgt het bedrijf volledig ...