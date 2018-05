Mama zat naast Cyril (22) in de auto: “Hij schoot. En schoot. Mijn kind is voor mijn ogen vermoord”

“Zijn leven ging net beginnen. Hij zou deze maand afstuderen als leerkracht en had al zicht op een job als onderwijzer in een school. En net dan is het voorbij.” De familie van Cyril Van­griecken (22) is ontroostbaar. De jongeman werd door verschillende kogels geraakt terwijl hij meereed in de auto van zijn moeder. Zij zat aan het stuur. “Hij is voor mijn ogen vermoord.”