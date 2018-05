Opvallende foto van VRT-ploeg voor WK voetbal: zoek de vrouw

Voetbal blijft een mannenzaak, als je afgaat op de groepsfoto van de ploeg die de VRT inzet voor het WK voetbal. “Het is minder erg dan het lijkt”, zegt de enige vrouw op de foto.

Uit de groepsfoto die gisteren werd genomen, valt in de zee van mannen één vrouw op: Steffy Merlevede, die op Radio 1 mee Radio Rusland presenteert. Schijn bedriegt, zegt de sportjournaliste: “Niet iedereen staat op de foto. Ruth Joos en Ayco Duyster niet, bijvoorbeeld, die Radio Rusland ook presenteren.”

Wel vrouwen op de radio, dus. Maar vrouwelijke sportreporters op tv? “Er is dit jaar een nieuwe analiste, Heleen Jaques (een 30-jarige speelster van Anderlecht en de Red Flames, nvdr.). En achter de schermen vind je heel wat vrouwen. Ik heb al lang niet meer het gevoel dat ik in een mannenbastion werk, er is in vergelijking met tien jaar geleden echt veel veranderd. Ik geef ook les aan studenten sportjournalistiek, dit jaar is het bijna vijftig-vijftig verdeeld.”

Naast nieuwkomer Heleen Jaques is ook ex-voetbalster Imke Courtois opnieuw analiste. Zij wordt tot het einde van het WK ook een Radio 2-madam en komt ook elke keer langs bij FC Niels en Wiels op Radio 2.