Club Brugge zoekt opnieuw andere doelman en richt pijlen op Kroatisch toptalent

Karlo Letica staat op de radar van Club Brugge. De Kroatische doelman geldt als een toptalent in eigen land en greep op zijn 21ste net naast een definitieve selectie voor het WK. Het maakt de keeper gegeerd, maar blauw-zwart hoopt dat het Letica kan binnenhalen om het keepersprobleem definitief een halt toe te roepen. Extra troef daarbij: Letica speelt bij Hajduk Split, dé club van Brugs trainer Ivan Leko.

Boomlang is Letica: 2m01. En dit jaar is de doelman ook rijp gebleken voor het eerste elftal van Hajduk Split, de club waar hij al sinds zijn elfde actief is. Letica veroverde in februari een basisplaats, verloor met Hajduk sindsdien maar drie keer en maakte zich onsterfelijk door tegen NK Istra de winnende 3-2 binnen te koppen in minuut 95. Het leverde hem de nodige aandacht op, een plek in de ruime WK-selectie van bondscoach Zlatko Dalic – daar viel hij in extremis als vierde doelman af – en aardig wat interesse van andere ploegen. Newcastle toonde belangstelling en zelfs topclubs als Manchester United en Real Madrid werden genoemd. AA Gent had de doelman die dezelfde makelaar heeft als Lovre Kalinic eveneens op de radar, maar daar concludeerden ze dat Letica voorlopig geen optie is voor hen. Wellicht mede door de prijs. In Kroatische media goochelen ze met bedragen van minstens twee tot drie miljoen euro.

Bedragen die Club Brugge alvast niet afschrikken. Blauw-zwart heeft in de zoektocht naar een nieuwe doelman drie pistes, maar het is een feit dat Letica hoog staat aangeschreven. Een deal moet deze week nog niet verwacht worden, maar bij Club hopen ze dat ze door hun Kroatische link een streepje voor hebben. Zowel keeperstrainer Tomis­lav Rogic als Ivan Leko heeft een verleden bij Hajduk. Letica en Leko zijn ook allebei afkomstig uit de Kroatische kuststad.

Gabulov mag weg, Horvath mag blijven

De Brugse keeperscarrousel lijkt alvast op gang gekomen. Vladimir Gabulov kreeg te horen dat hij mag vertrekken en het huurcontract van Kenneth Vermeer is afgelopen. Gesprekken met Feyenoord over een nieuwe verbintenis zijn er niet. Ethan Horvath en Guillaume Hubert moeten dan weer niet per se weg.