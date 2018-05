Gratis drinken als je het feestje op gang trekt? Straks kan het ook in Vlaanderen

“25 jaar geleden ­begon een fuif om negen uur ’s avonds, vandaag pas om middernacht”, zegt de Gentse cafébaas Tim Joiris (45). Maar enkele snuggere Nederlanders hebben daar nu iets op gevonden. Zij sturen – tegen betaling – ‘gangmakers’ uit die in ruil voor enkele gratis rondjes vroeg op de avond naar je café komen. “Meer volk lokt extra volk”, luidt het bij ‘Gangmakerssociety’. Na de zomer strijkt het concept ook neer in Vlaanderen.

Initiatiefnemer is Nederlander Johanan Fraanje die een eventbureau heeft. “Op onze eigen feestjes merkten we dat die almaar later startten terwijl het personeel urenlang werkloos stond toe te kijken. ...