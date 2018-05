Waarom de steenrijke Rus Roman Abramovich halsoverkop van Engeland naar Israël is gevlucht

Of het gevolgen zal hebben voor Thibaut Courtois of Eden Hazard, is niet zeker. Maar de eigenaar van hun club Chelsea ruilt Londen voor Tel Aviv. De Russische miljardair Roman Abramovich wachtte al weken op de vernieuwing van zijn visum. Maar toen duidelijk werd dat hij moest bekendmaken hoe hij aan zijn fortuin kwam, verkaste de vriend van Poetin. Wellicht is het niet de laatste Russische oligarch die Londen zal verlaten. “Londongrad” opkuisen kwam na de affaire-Skripal immers hoog op het to-dolijstje van Downing Street.