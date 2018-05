Anderlecht meldt zich opnieuw voor Belgische spits

Wolfsburg gaat nieuwe spitsen zoeken en dat betekent dat Landry Dimata (20) mag worden uitgeleend. Logisch dus dat Anderlecht, net als deze winter, opnieuw informeerde. In zijn Duitse debuutjaar kwam Dimata niet verder dan negen basisplaatsen in de competitie, slechts één assist en geen enkele goal.

Bij Anderlecht kan hij zijn oude niveau opkrikken, want Coucke zei eerder in Extra Time: “Hij is misschien te vroeg vertrokken naar het buitenland.” Op 26 maart sprak Devroe ook even met Dimata na de belofteninterland België-Hongarije. De Congolese Belg kan de alternatieve targetspits worden waar Hein Vanhaezebrouck om vraagt.

In defensief opzicht deed het management van Chancel Mbemba een contractvoorstel aan Anderlecht. Het zaakwaarnemersbureau deed dat echter ook aan Club Brugge en Standard en wacht nu het antwoord van de clubs af.