Waarom Neuer na acht maanden zonder speelminuten straks toch weer de nummer 1 van Duitsland is

Heel Duitsland bidt voor Manuel Neuer (32). Zaterdag staat de beste keeper ter wereld in de oefenmatch van de Mannschaft tegen Oostenrijk voor het eerst in doel sinds… 16 september. Als de test meevalt, is hij gewoon weer de nummer 1 van de regerende wereldkampioen. Tot zijn eigen stomme verbazing. Het relaas van een wonderlijke race tegen de tijd.