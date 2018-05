Een Russische journalist en schrijver, Arkady Babtsjenko, is dinsdagavond in Kiev doodgeschoten. Dat zegt de Oekraïense politie.

“Hij was thuis in de wijk Dniprovski in Kiev. Zijn vrouw was in de badkamer toen ze een droge knal hoorde. Toen ze buitenkwam, zag ze haar man bloeden”, zegt een woordvoerder van de politie, Yaroslav Trakalo. Volgens Trakalo overleed de journalist toen hij naar het ziekenhuis werd overgebracht.

