Nieuwe regels voor plastic brengen ‘dopjesactie’ voor blindengeleidehonden in gevaar

“Als alle dopjes binnenkort moeten vastzitten aan het flesje, kan dat voor ons een probleem vormen.” De organisatie achter de ‘dopjesactie’ voor blindengeleidehonden houdt het Europese voorstel om losse plastic schroefdoppen op flessen te verbieden, nauwlettend in de gaten.

“Nu maakt de inzameling van dopjes één vierde van ons werkbudget uit”, zegt marketingverantwoordelijke Miek Uyttendaele. “Daarmee kunnen we jaarlijks toch twee honden trainen en kosteloos ter beschikking stellen van blinden en slechtzienden. Worden de losse dopjes afgeschaft, dan zullen we een andere manier van fondsenwerving moeten zoeken. Alleen is dat niet zo simpel. Er bestaan natuurlijk nog andere acties, maar we willen niet in het vaarwater van andere organisaties komen.”

De dopjesactie loopt intussen 14 jaar. “Vorig jaar zamelden we 350.000 kilo in. We snappen natuurlijk wel dat zulke dopjes slecht zijn voor het milieu, maar wij halen op die manier toch ook een gigantische berg plastic uit het milieu die vervolgens gerecycleerd kan worden.”