Oudste man ter wereld (114) wil stoppen met roken

Hij rookt nog altijd sigaretten, die hij rolt met zelfgekweekte tabak en krantenpapier. En toch wordt Fredie Blom binnenkort wellicht officieel erkend als oudste mens van de wereld. De vorige, een Jamaicaanse vrouw van 117, overleed eind vorig jaar. Blom, die drie weken geleden 114 werd, is een Zuid-Afrikaan met een borstelige grijze snor die zijn hele leven als arbeider heeft gewerkt. Drinken doet hij allang niet meer, en met roken hoopt hij ook te stoppen. Al weet hij dat dat op zijn leeftijd niet simpel zal zijn.

“Ik voel me trouwens gezond. Mijn hart is sterk, maar het zijn mijn benen die het begeven. Ik kan niet meer wandelen zoals vroeger.” Soms twijfelen mensen of hij wel echt zo oud is, zegt de man uit Kaapstad. Maar dan toont hij zijn geboortecertificaat waarop zijn geboortedatum staat: 8 mei 1904.