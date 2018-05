Opmerkelijke oproep Vlaamse universiteiten: “Ouders Mawda moeten blijven”

De rectoren van alle Belgische universiteiten hebben zich in een gezamenlijke open brief naar premier Charles Michel uitgesproken voor de definitieve regularisatie van de ouders van Mawda. Daarnaast klagen ze het “huidige klimaat rond migranten” aan. “Als de toon van het debat verhardt, zullen de daden van de politie ook verharden.”

Behoorlijk uniek is het, de eensgezindheid waarmee alle rectoren van ons land zich over de taalgrenzen heen richten tot eerste minister Charles Michel (MR). In een tweetalige brief vragen de elf rectoren om de “definitieve regularisatie” van het gezin van Mawda, die gedood werd door een politiekogel. “Zo kunnen ze de gerechtelijke procedure van nabij opvolgen, en ook rouwen bij het graf van hun kind”, klinkt het.

Foto: RR

De academici luiden ook de alarmbel over wat zij het “afnemende respect” voor migranten noemen. “Het tragische voorval met Mawda is meer nog een symptoom dan een ongeval”, schrijven ze. VUB-rector Caroline Pauwels wil daarbij niemand met de vinger wijzen. “Maar ik vraag me wel af of we ons migratiebeleid met de juiste woorden voeren. Als de toon rond migranten verhardt, kan ik me voorstellen dat de daden van de politie ook kunnen verharden, en dat er niet langer duidelijk is wat wel en niet kan.”

Koudere samenleving

Ook Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen, stelt een verruwing vast. “De samenleving is veel kouder geworden tegenover vroeger. Deze brief is daarom een pleidooi voor menselijkheid”, zegt hij.

De ondertekenaars vinden het essentieel dat de ouders minstens de kans krijgen om in het land te blijven waar hun kind vanaf vandaag begraven zal liggen. “België is betrokken in dit drama, en daarom zou het echt niet kunnen als we die mensen bevelen om het land te verlaten”, aldus Van Goethem.

Of de rectoren niet vrezen of ze met deze brief het debat opnieuw een stuk sereniteit ontnemen? “Dit is net een reactie op het gebrek aan sereniteit”, zegt Pauwels. “We vragen vooral mededogen, en we roepen op om die mensen de tijd te geven om de dood van hun dochter te verwerken."