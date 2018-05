Lionel Messi schiet hattrick binnen voor Argentinië en passeert iconische dribbelkont: “Worden steeds sterker”

Argentinië is de voorbereiding op het WK in Rusland vlekkeloos begonnen. De Albiceleste waren voor eigen volk met 4-0 te sterk voor Haïti. Lionel Messi scoorde een hattrick en gaf de assist voor de goal van Sergio Agüero.

Bondscoach Jorge Sampaoli startte in een 4-3-3-opstelling: Caballero; Salvio, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Lo Celso, Mascherano, Lanzini; Messi, Higuain, Di Maria.

Messi testte al na tien minuten het kruitpoeder in zijn linker en zette op het kwartier zijn land op voorsprong met een feilloze penalty.

#SomosArgentina Así definió #Messi para el primer gol argentino ante Haití. pic.twitter.com/gpy9I1UlwV — Selección Argentina (@Argentina) 29 mei 2018

Haïti was uiteraard veel te zwak om iets tegen dit Argentinië te beginnen en ontsnapte niet veel later aan een tweede treffer na een knappe Argentijnse aanval. Di Maria knalde de bal in de vlucht naast.

#SomosArgentina Gran jugada del equipo argentino, que sigue buscando el gol. pic.twitter.com/QUvtUpZTfo — Selección Argentina (@Argentina) 29 mei 2018

Na de pauze liepen de Albiceleste echter uit. Messi was twee keer bij de pinken en scoorde zo een hattrick. De speler van Barcelona zit nu aan 47 hattricks in zijn illustere carrière.

#SomosArgentina Así fue el segundo gol de Lionel Messi para el 2-0 parcial ante Haití. pic.twitter.com/F4mt6YIJxC — Selección Argentina (@Argentina) 30 mei 2018

#SomosArgentina De esta manera, Lionel Messi firmó su triplete. Antes, buena jugada de Cristian Pavón para habilitar al capitán. pic.twitter.com/uI8BArYh7S — Selección Argentina (@Argentina) 30 mei 2018

Twintig minuten voor tijd dikte Sergio Agüero de score nog aan tot 4-0. De spits van Manchester City kreeg de bal perfect in de loop aangespeeld door, wie anders, Messi.

#SomosArgentina Pase de Messi y definición de @aguerosergiokun para el cuarto gol argentino pic.twitter.com/3Dpl8COJLx — Selección Argentina (@Argentina) 30 mei 2018

Messi zit nu aan 64 doelpunten en 38 assists voor zijn Argentinië. Daarmee doet hij twee doelpunten beter dan Ronaldo, die 62 keer scoorde voor Brazilië. In Zuid-Amerika moet Messi enkel nog Pelé laten voorgaan. De Braziliaan deed 77 keer de netten trillen voor zijn land.

Lionel #Messi (64) is now the second international goalscorer among South Americans.pic.twitter.com/FlFQKBz6Ql — Leo Messi (@WeAreMessi) 30 mei 2018

“Geen favoriet”

Lionel Messi hoedde zich ondanks de ruime zege tegen Haïti voor grote uitspraken. “Wij zijn geen favoriet op het WK, maar we gaan naar daar om het beste van onszelf te geven”, vertelde de Argentijnse nummer 10. “De eerste match is de belangrijkste. We willen allemaal hetzelfde en dat is een belangrijke titel winnen met deze selectie. We hebben een mooie kans om die droom waar te maken. We hebben een sterke ploeg. Beetje bij beetje worden we sterker.”

Peru wint

Ook Peru deed vertrouwen op voor het WK. Voor eigen publiek in Lima klopte de ploeg van coach Ricardo Gareca Schotland met 2-0. Christian Cueva (36., pen.) en Jefferson Farfan (47.) tekenden voor de doelpunten.

Peru oefent voor het WK nog tegen Saoedi-Arabië en Zweden. In Rusland spelen de Zuid-Amerikanen, die voor het eerst sinds ‘82 aan de wereldbeker deelnemen, tegen Denemarken, Australië en Frankrijk.